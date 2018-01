CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE JUDO INDIVIDUEL Le GSP et le CREPES Militaire dominent

Les judokas du GS Pétroliers (dames) avec trois titres et du CREPES Militaire (messieurs) avec un titre et une médaille

d'argent ont dominé les épreuves de 1ere journée du championnat d'Algérie individuel (seniors), disputées jeudi à la salle omnisports de Rouiba (Alger). Chez les dames, les judokates du GS Pétrolières Souad Belekhal (-70 kg), Kaouther Oualal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) ont raflé les trois titres mis en jeu lors de cette première journée de compétition, auxquels s'ajoutent deux médailles d'argent et une en bronze. L'entraîneur des Pétrolières, Salima Souakri, s'est félicité de la moisson de médailles décrochée par ses athlètes, estimant «les filles ont confirmé encore une fois leur domination sur le judo féminin». «C'est une grande satisfaction. Ces résultats sont le fruit de beaucoup de travail et de la stabilité du staff technique», a déclaré Souakri. Chez les messieurs, trois clubs se sont distingués lors de cette journée dédiée aux poids lourds, mais ce sont les judokas du CREPES Militaire avec 1 médaille d'or, 1 en argent et 1 en bronze qui réalisent le meilleur bilan. Dans la catégorie des (-90 kg), c'est Abderrahmane Benamadi de l'AS Sûreté nationale qui a remporté le titre devant Redha Lamri (CREPESM), alors que Mohamed Amine Taib (CREPESM) a décroché l'or dans la catégorie des (+100 kg). La dernière finale de la journée est revenue à Bilal Belhimeur (USM Alger) qui a dominé Mustapha Bouamar (GS Pétroliers) dans la catégorie des (-100kg). Au classement général des médailles (messieurs et dames), le GS Pétroliers occupe la première place avec un total de 8 médailles (3 or, 4 argent, 1 bronze), devant le CREPES Militaire avec

Le championnat d'Algérie individuel de judo (seniors), qui se poursuit jusqu'à samedi à la salle de Rouiba, enregistre la participation de 460 athlètes (159 dames et 301 messieurs), représentant 70 clubs issus de 8 Ligues wilayas. Les journées d'hier et aujourd'hui sont consacrées au tour des catégories de poids restantes de faire leur entrée en lice dans cette compétition nationale, régie par un système de quotas régionaux. Chez les messieurs, les catégories (-66 kg), (81 kg) et Open devaient être les premières à concourir (hier), puis ce sera au tour (-60 kg) et (-73 kg), aujourd'hui. Idem pour les dames, qui devaient commencer par concourir dans les catégories (-52 kg), (-63 kg) et Open (hier), puis dans celles de moins de 48 kg et moins de 57 kg (aujourd'hui), selon le programme de compétition, dévoilé par la FAJ.