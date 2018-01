JUVENTUS Le prix de Dybala démarre à 160 millions d'euros

Tuttosport publie deux informations au sujet de Paulo Dybala (24 ans) avant-hier. La première, la Juventus Turin, face aux rumeurs d'un intérêt du Paris SG et de Manchester United, n'entend pas se séparer de sa Joya, sous contrat jusqu'en juin 2022. La seconde, plus étonnante, la Vieille Dame serait toutefois disposée à revoir son jugement si l'international argentin (12 sélections) se positionnait et demandait à quitter le Piémont. Les Bianconeri démarreraient alors les enchères à 160 millions d'euros.