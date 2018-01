MADJER VEUT JOUER AUSSI CONTRE UNE SÉLECTION AFRICAINE Algérie-Iran en Autriche en mars prochain

Alors que l'hypothèse d'affronter le Gabon a été avancée un temps, une source anonnce que la FAF est en négociations avec une autre sélection pour une joute amicale à Alger.

Interrogé après la rencontre remportée 4-1 avec les locaux face au Rwanda à Tunis, le sélectionneur national Rabah Madjer a donné quelques informations concernant les prochains matchs amicaux des Verts pour le mois de mars: un adversaire africain à Alger puis un déplacement en Autriche pour affronter l'Iran.

Le sélectionneur de l'Equipe nationale, Rabah Madjer, a annoncé après la victoire contre le Rwanda que le match amical contre l'Iran, programmé pour le mois de mars, sera joué en Autriche à Vienne. Madjer a également précisé que l'Algérie va affronter un pays africain, en Algérie, durant la trêve internationale de mars. Outre les deux matchs amicaux face à l'Iran et le Portugal, Rabah Madjer tient ainsi à affronter une équipe africaine en mars. Alors que l'hypothèse d'affronter le Gabon a été avancée un temps, une source anonnce que la FAF est en négociations avec une autre sélection pour une joute amicale à Alger.

«L'accord est sur le point d'être acté», nous dit-on. Rabah Madjer veut au moins jouer un match amical face à une sélection africaine avant le début de la campagne éliminatoire de la CAN 2019. Plusieurs pistes de sparring-partners ont été avancées, dont celle du Gabon, tout récemment. Des sources ont assuré que la FAF et son homologue gabonaise sont même tombées d'accord, mais voilà que le sélectionneur national assure depuis Tunis que l'adversaire de l'EN «ne sera pas le Gabon». Le match dont l'adversaire reste à connaître aura lieu officiellement en Algérie. Il se pourrait que Madjer décide cette fois-ci de jouer au stade Mustapha Tchaker de Blida après avoir subi la bronca du public du 5-Juillet lors du match amical face à la République centrafrique. Pour le reste du programme, les Verts joueront deux matchs amicaux face à l'Iran à Vienne fin mars et le Portugal en principe à Lisbonne, le mois de mai ou début juin. Le programme s'annonce donc bien chargé.