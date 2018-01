MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN Benatia succède à Mahrez

Auteur d'un début de saison remarquable avec la Juventus Turin, le défenseur marocain Mehdi Benatia a été élu meilleur joueur de Serie A pour le mois de décembre par les abonnés de BeIn Sports. Ayant recueilli 56% des voix, le joueur des Lions de l'Atlas est passé devant des figures importantes du championnat, à l'instar du Napolitain Marek Hamsik (22%) et de son coéquipier en club, le Français Blaise Matuidi (14%). Avec le départ de Leonardo Bonucci vers l'AC Milan, Benatia, formé à l'OM et passé notamment au Bayern Munich sous la conduite de Pep Gaurdiola, figure comme une pièce maîtresse de la défense turinoise, aux côtés des Italiens Barzagli et Chiellini. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le défenseur s'est également vu décerner le Prix du meilleur joueur maghrébin de l'année par le journal sportif français France Football. L'international marocain est ainsi devenu le successeur de Riyad Mahrez, double tenant du titre, le joueur de Leicester, actuellement au centre de rumeurs de transfert, payant certainement ses échecs avec la sélection algérienne. C'est un autre Marocain que l'on trouve sur la plus petite marche du podium de France Football, en la personne de Hakim Ziyech. Le milieu offensif évoluant à l'Ajax Amsterdam sera l'un des hommes forts d'Hervé Renard lors du prochain Mondial en Russie.