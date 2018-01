NAPLES Machach rejoint Ghoulam et Ounas jusqu'en 2022

Le milieu de terrain franco-algéro-marocain Zinédine Machach a signé l'un des rebonds les plus surprenants en s'engageant libre avec le Napoli. Le joueur réputé pour son côté caractériel, qui avait été renvoyé par Toulouse après une vive altercation avec un responsable technique, a été engagé jusqu'en 2022 par Naples, ont annoncé les leaders du Championnat d'Italie avant-hier. «Bienvenu Zinédine» a écrit le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, sur son compte Twitter pour annoncer l'arrivée du joueur de 22 ans, une photo des deux hommes à l'appui. En juillet 2016, le milieu de terrain avait été prêté par Toulouse à Marseille avec lequel il avait marqué un but en 12 rencontres. Machach avait pour rappel été l'objet de la convoitise de la Fédération algérienne de football (FAF) et de son homologue marocaine, le joueur disposant de la possibilité de porter les couleurs des deux pays.