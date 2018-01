RC RELIZANE Moussi s'engage deux saisons

Le joueur Abdeslam Moussi a signé, officiellement jeudi, au RC Relizane, club évoluant en Ligue 2 Mobilis. Le président du RCR, Mohamed Hamri, a indiqué que la nouvelle recrue a signé un contrat le liant pour deux saisons avec le club dans le cadre des transferts du mercato d'hiver. Ce joueur de 28 ans, natif de Constantine, a joué dans plusieurs clubs dont l'US Chaouïa, JSM Béjaïa et MC Oran. Le RC Relizane devait se déplacera, hier, à Mascara pour jouer un match amical devant la GC Mascara au stade «Aoued Meflah», selon la direction du club. Le RCR occupe la 7ème place au classement du championnat de Ligue 2, à six points du leader, l'AS Aïn M'lila et à trois points des dauphins, la JSM Skikda et le MO Béjaïa.