RELANCE DU SPORT UNIVERSITAIRE Trois principaux axes étudiés lors de la réunion FAF-FASU

Trois axes principaux étaient au centre de la réunion entre la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) et la Fédération algérienne du sport universitaire (FASU), tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué l'instance fédérale sur son site Web. Le premier volet est l'établissement d'une nouvelle convention entre la FAF et la FASU, axée essentiellement sur la mise en place de ponts de communication identifiables et durables et l'accompagnement pour la détection de joueurs et joueuses universitaires susceptibles d'être retenus dans les sélections universitaires devant prendre part au Championnat du monde de futsal en août 2018 en Russie et aux Jeux africains en juillet 2018 en Ethiopie. Le deuxième axe est l'accès pour la FASU aux formations dispensées par la DTN de la FAF. Outre ces deux points, il a été convenu de la mise à la disposition de la DTN des statistiques sur le nombre de licenciés (filles et garçons) dans le football universitaire, selon la même source. Cette réunion qui entre dans le cadre du plan d'action de la DTN pour l'année 2018, s'est tenue en présence de Rabah Saâdane, directeur technique national, de Chafik Ameur, directeur technique national adjoint chargé de la formation, de Abdelkrim Benaouda, directeur technique national adjoint chargé du développement et de l'élite, de Azzedine Chih, chef du département du football féminin, de Slimane Ouabel, directeur technique de la FASU, de Mohamed Lougdaïh, membre du Bureau fédéral de la FASU et de Kamel Benmesbah, sélectionneur de l'Equipe nationale universitaire. L'instance fédérale estime que cette réunion a été «l'occasion d'un échange fructueux sur la coopération future entre la DTN et la FASU».