TOURNOI CAT D'AFRIQUE DU NORD DE TENNIS DES U14 Trois Algériens passent au second tour

Les Algériens Ibrahim Soltani, Ramzi Brahimi et Amina Arnaout ont composté

avant-hier leurs tickets pour le second tour des tableaux simples du championnat ITF/CAT d'Afrique du Nord U14 qui se dispute au Tennis club de Bachdjarah (Alger). Soltani s'est imposé face à son compatriote Benhabiles Rayan par deux sets à un (4-6, 6-3, 6-4) tandis que Brahimi a battu le Libyen Ashaybani Abdoulah (6-1, 6-0). Chez les filles, Mebarki est la seule Algérienne qualifiée lors de la première journée après le forfait de sa compatriote Ali Khodja Sofia et l'élimination de Imène Ghettas, Sarah Baitiche et Razane Khaled Khodja, sorties respectivement par les Marocaines Ammor Malak (6-1, 6-0), Ennaciri Manel (6-3, 6-1) et Al Aouni Aya (6-0, 6-0).

Neuf joueurs (4 garçons et 5 filles) algériens entrent en lice vendredi pour le compte des premiers tours des tableaux simples. Cette compétition enregistre la participation de

32 athlètes (16 garçons et 16 filles) dont 17 tennismen algériens. Elle se dispute en simple et en double et les joueurs éliminés auront l'occasion de jouer le tableau de consolation (classement).