UEFA Le onze-type de l'année dévoilé

Avant-hier, l'UEFA a dévoilé le onze-type de l'année 2017 réalisé par les internautes. Avec plus de 8,7 millions de votes, le Real Madrid a été plébiscité après son sacre en Ligue des Champions et compte 5 éléments dans cette équipe: Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric et bien évidemment Cristiano Ronado. Seul joueur de Ligue 1 dans cette formation, le latéral droit du Paris Saint-Germain Daniel Alves est récompensé pour ses belles performances avec la Juventus Turin, finaliste en C1 lors de l'édition 2017. Pour compléter ce onze, on retrouve Gianluigi Buffon (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) et Lionel Messi (FC Barcelone). L'absence de Neymar risque de faire parler... Le onze-type des internautes de l'UEFA: Buffon - Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo - Hazard, Modric, Kroos, De Bruyne - Messi, Ronaldo.