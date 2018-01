MONDIAL 2018 DE GOAL-BALL Les sélections algériennes dans des groupes difficiles

Cette compétition se déroulera du 3 au 9 juin prochain en Suède

Les sélections algériennes de goal-ball (hommes et dames) ont hérité de groupes difficiles au Mondial 2018 de la discipline, prévu du 3 au 9 juin prochain à Malmö (Suède), selon le tirage au sort effectué jeudi en présence de responsables de la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA). Le tournoi chez les hommes sera disputé par 16 équipes réparties en deux groupes de huit chacun et celui des dames sera animé par douze sélections (deux groupes de six). Chez les hommes, les protégés du sélectionneur national, Djaffar Ould Yahia, joueront dans le groupe A, respectivement, contre la Lituanie, la Chine, la Belgique, l'Argentine, la Suède (pays hôte), l'Australie et la Turquie, tandis que le groupe B est composé des USA, du Brésil, du Canada, de l'Allemagne, de l'Iran, de l'Egypte, de la République tchèque et du Japon. Pour sa première participation à un Mondial, l'équipe féminine algérienne, championne d'Afrique en titre, défiera dans le groupe D, des équipes plus expérimentées, à savoir la Chine, les Etats-Unis, le Canada, la Grèce et le Brésil. Selon le règlement international et le système de compétition des deux sexes, les quatre meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition, les sélections algériennes devront prendre la meilleure position possible afin d'éviter les grosses cylindrées à partir des quarts de finale. Le premier tour se jouera du 3 au 7 juin, alors que les quarts et demi-finales auront lieu le 7 juin.

La petite finale et la finale sont programmées pour le lendemain. Les sélections algériennes comptent effectuer le meilleurs parcours possible et faire oublier la mauvaise prestation des derniers Jeux paralympiques à Rio 2016. Elles devront bien se préparer au rendez-vous, en prenant part à des tournois de niveau mondial, pour élever les niveaux compétitifs individuel et surtout collectif, grâce auxquels elles pourront rivaliser avec les autres équipes présentes qui possèdent plus d'expérience et se préparent très sérieusement à ce genre d'événements. «Le goal-ball est devenu un sport mondial. Il est pratiqué dans près de 100 pays à travers le monde.

Les 16 nations chez les hommes et les 12 chez les dames sont issues de l'élite mondiale», a indiqué le directeur du tournoi de Malmo, Peter Bjorkstrand.