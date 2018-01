COUPE D'ALGÉRIE - 16ES DE FINALE:AB-MCA, USB-USMH ET USMB-ASMO, AFFICHES D'AUJOURD'HUI Les Algérois en danger au Sud

Par Saïd MEKKI -

Les Mouloudéens et Harrachis en déplacements périllieux

Le choc entre les deux pensionnaires de la Ligue 1, à savoir l'US Biskra et l'USM El Harrach, vaut bien un déplacement à Biskra.

Si le CRB Dar El Beïda a été le premier club qualifié pour les 8es de finale de la coupe d'Algérie après avoir battu jeudi dernier l'ES Besbès (1-0), d'autres matchs se disputaient hier, au moment où on mettait sous presse alors qu'aujourd'hui, pas moins de six rencontres sont à l'affiche.

Le choc entre les deux pensionnaires de la Ligue 1 à savoir l'US Biskra et l'USM El Harrach vaut bien un déplacement à Biskra. Ce match oppose deux équipes en situation critique en championnat puisque se trouvant au bas du tableau. L'une comme l'autre veut réconforter ses fans avec une éventuelle qualification aux 8es de finale de la coupe d'Algérie. Pour le joueur de l'US Biskra, Doghma, «on ne laissera pas échapper la qualification en jouant devant notre public et sur notre propre terrain...». Quant aux Harrachis, les joueurs veulent bien «récompenser» leur coach, le Tunisien Edou qui est revenu sur sa décision de démissionner en lui offrant à lui et aux fans une belle qualification. La motivation est donc là pour les deux formations et le match s'annonce si équilibré qu'il est bien difficile d'émettre le moindre pronostic.

Le MC Alger aura fort à faire en se trouvant à Bou Saâda pour rencontrer l'équipe locale à savoir l'ABS. Les joueurs de l'équipe de la Ligue 2, l'Amel Boussaâda, veulent bien exploiter le double avantage de jouer face à leur public et sur leur propre pelouse pour se qualifier. Seulement, en face il y a une équipe impressionnante du MCA qui veut terminer la saison avec au moins un trophée et pourquoi pas une 9e coupe d'Algérie? Bien que sur le papier, les Vert et Rouge partent favoris, toujours est-il que les locaux veulent bien se qualifier ne serait-ce que pour être revigorés pour la phase retour décisive du championnat de Ligue 2 et ainsi effacer leur dernière déconvenue et en déplacement face à la JSM Skikda (1-0) dans le cadre de la 16e journée du championnat. D'ailleurs, le coach du MCA, Casoni a bien tenu à avertir ses joueurs en déclarant: «On doit être prudents car ça ne serait pas une mince affaire surtout que la pelouse du stade Mokhtar Abdelatif, est en très mauvais état». Quant à son joueur Balegh il déclare sans hésiter que «la coupe d'Algérie est notre principal objectif et l'ABS ne nous arrêtera pas». Le président de l'ABS, lui, estime que «nous avons tout fait pour bien organiser ce match et notre souci premier est que la rencontre se déroule sous un fair-play total et félicitations au vainqueur à l'avance». En dehors de ce choc ABS-MCA, une autre rencontre, au programme d'aujourd'hui, met aux prises un pensionnaire de Ligue 1 à un autre de la Ligue 2 Mobilis. Il s'agit de l'USM Blida qui recevra l'ASM Oran. Le changement du staff technique avec le départ de Sebaâ et le retour de Bouhellalal est bien apprécié par les fans des Vert et Blanc qui croient dur comme fer que ce match de Coupe serait le déclic pour le retour en force de l'équipe afin de bien négocier sa phase retour décisive de la Ligue 1. Cette rencontre à domicile qualificative aux 8es de finale de la coupe d'Algérie est un match à ne surtout pas perdre pour les Blidéens notamment pour la remise en confiance du groupe. De son côté, l'ASM Oran n'est pas aussi bien loti dans sa Ligue 2 en souffrant dans les matchs de championnat. Et les joueurs du coach Laoufi, veulent aussi gagner ce match pour d'abord se qualifier et ensuite retrouver la confiance et annihiler le doute qui commence à s'installer au sein du groupe. Et le joueur Atti estime que «le groupe est hypermotivé pour se qualifier...». Mais entre le dire et le faire, il y a la JS Kabylie, le MC Oran et l'USM Bel Abbès, pensionnaires de la Ligue 1 qui se doivent de ne point sous-estimer leurs adversaires respectifs, le RCB Oued R'hiou, le NRB Teleghma et le CRB Kaïs, qui évoluent dans les divisions inférieures. Sur le plan des effectifs, les clubs de la Ligue 1 partent favoris avec leurs joueurs bien expérimentés dans les grands chocs. Et si la JSK qui traverse une période difficile avec l'instabilité de son administration est largement favorite pour se qualifier à domicile, le MC Oran et l'USMBA, doivent jouer à fond et faire la différence d'avec leurs adversaires dès la première mi-temps et bien gérer la seconde période devant des équipes qui joueront sans pression puisqu'une élimination par une équipe de Ligue1 ne serait pas une fatalité, par contre, ça serait un bienfait pour ces équipes de Ligue 1 si elles étaient éliminés à cette étape de la coupe d'Algérie. Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant des avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné d'avance dans ces trois affiches qui s'annoncent équilibrées et surtout indécises. La deuxième partie de ces 16es de finale se déroulait hier au moment où on mettait sous presse alors que le reste des rencontres aura lieu donc aujourd'hui avant de se poursuivre lundi et mardi prochains.