ANGERS SCO Belaïli refait des siennes!

Selon le site spécialisé algérien In Lagazettedufennec.com, l'aventure de Youcef Belaïli avec le SCO d'Angers touche pratiquement à sa fin.

En effet, après une petite apparition en coupe de la Ligue, le milieu de terrain veut faire son retour en Algérie.

Pas satisfait de sa situation en France, l'ancienne pépite du MCO est rentré avant-hier soir à Alger - accompagné par son père et sans l'autorisation de son club - pour négocier avec un club algérois. Il a été aperçu aujourd'hui à l'aéroport d'Alger et devait être de retour dès hier soir à Angers pour obtenir la résiliation de son contrat auprès du président Saïd Chaâbane...qui ne compte pas le lâcher aussi facilement.

Une chance inouïe de revenir au plus haut niveau qui se transforme déjà en un immense gâchis pour Youcef Belaïli! Impatient de rejouer, mais jugé encore inapte par son entraîneur Stéphane Moulin, l'ancien joueur de l'USM Alger a fini par craquer en boudant quelques entraînements puis en optant pour le clash avec sa direction.

Après une chaude discussion entre le président Chaâbane et le père du joueur lors d'une réunion au siège du club mercredi soir, l'Algérien a fait ses bagages, le lendemain, pour négocier avec un club algérien avant de rentrer finalement illico à Angers avant-hier apprenant qu'il était dans le groupe pour affronter Lyon ce soir. Alors que la fin du mercato est prévue pour le 15 janvier à minuit en Ligue 1 Mobilis, Youcef Belaïli - trop fortement influencé par le rôle néfaste de son père - semble décidé à tourner la page du SCO d'Angers où il n'arrive pas à s'adapter malgré le confort absolu dans lequel l'a installé le président algérien du club angevin.

De nouveaux rebondissements sont à prévoir dans ce dossier ces prochains jours.

In Lagazettedufennec.com