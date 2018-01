CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Le NRBBA et le GSP solides leaders de la 11e journée

Le NR Bordj Bou Arréridj et le GS Pétroliers, leaders respectifs de la poule A et B, ont réussi à maintenir le cap à l'issue de la 11e journée du Championnat national de volley-ball, Super Division, jouée avant-hier. Il faudra attendre encore pour assister à la première défaite de la saison du NR Bordj Bou Arréridj et du GS Pétroliers. champion d'Algérie en titre, le NRBBA a été mis à rude épreuve chez son dauphin le NC Béjaïa.Néanmoins, les Bordjiens ont réussi à éviter la défaite et enchaîner avec un 11e succès de suite. Contrairement au NRBBA, le déplacement du GSP dans la capitale des Zianides a été beaucoup plus tranquille. Face au WA Tlemcen, les Pétroliers n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant sur le score sans appel de 3 sets à 0. Le fait marquant de cette 11e manche est sans conteste la première victoire de la saison pour l'O El-Kseur (groupe A).

La formation de la vallée de la Soummam a pris le meilleur sur le CS Sétif sur le score de 3 sets à 0.