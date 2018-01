LIVERPOOL Salah répond aux rumeurs

Auteur d'une superbe saison à Liverpool, Mohamed Salah (25 ans, 29 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) a vu son nom annoncé sur les tablettes du Real Madrid ces derniers jours. L'attaquant égyptien a tenu à faire un point sur sa situation. «J'ai entendu tellement de rumeurs que cela ne me dérange plus. J'ai été très bien traité à Liverpool et maintenant, j'appartiens à Liverpool et je suis heureux à Anfield», a confié Salah dans des propos relayés par le Liverpool Echo. L'ancien joueur de Chelsea est lié aux Reds jusqu'en juin 2022.