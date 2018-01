MANCHESTER CITY-PSG Seri va encore animer le mercato

Selon les informations de L'Equipe, les Citizens sont très intéressés par le Niçois, alors que le PSG aurait sondé l'entourage de l'Ivoirien.

On se souvient tous de l'été dernier, pour le moins animé pour le milieu de terrain ivoirien, avec ce faux départ vers Barcelone. Même aujourd'hui, les conditions de ce transfert avorté restent encore assez floues. Quoi qu'il en soit, l'Ivoirien va encore être un des grands noms de ce mois de janvier, puisque sa cote n'a clairement pas baissé depuis le mois d'août. Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe affirme que Seri sera une nouvelle piste de choix pour les gros clubs cet hiver. Ainsi, Manchester City s'intéresse de très près à lui en vue d'un transfert pour maintenant ou l'été prochain. Avec un Yaya Touré en fin de contrat en juin notamment, les Citizens seraient ainsi à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Et la piste Seri semble sérieuse, puisque des dirigeants de l'actuel leader de Premier League ont déjà rencontré l'agent de l'intéressé pour discuter. Reste donc à voir si les Skyblues souhaitent passer à l'action dès maintenant ou s'ils comptent attendre le mois de juin. Le joueur, lui, semble vouloir partir et serait tenté par la Premier League, puisque comme nous l'expliquions sur Foot Mercato, un agent influent en Angleterre a été mandaté pour proposer le joueur aux grosses écuries anglaises. Si l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur des Aiglons n'est pas nouveau, force est de constater qu'il est toujours d'actualité. Toujours selon l'Equipe, le club de la capitale a - via Antero Henrique - encore fait part de son intérêt pour le joueur. En revanche, cela s'annonce plus compliqué financièrement que pour les Citizens, puisque les Parisiens doivent d'abord dégraisser. Les Franciliens ne comptent pas débourser plus de 25 millions d'euros pour le joueur, ce qui les forcerait à récupérer entre 60 et 70 millions d'euros. Une chose est sûre, Seri est en train de vivre ses derniers mois (semaines?) du côté de Nice...