REAL MADRID Zidane fatigué par les critiques

Avec deux matchs nuls en trois matchs depuis le début de l'année 2018, le Real Madrid confirme ses difficultés observées lors de la première moitié de saison et n'échappe pas aux critiques en Espagne. En conférence de presse, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane s'est dit «fatigué» de n'entendre que du négatif sur son équipe. «Tout ce qui est dit sur le Real Madrid est négatif et ce n'est pas le cas, je ne le vois pas comme ça. Nous pensons au positif, nous sommes vivants dans toutes les compétitions et il faut aller de l'avant, nous ne sommes pas aussi mauvais que vous pouvez le dire. (...) Je suis fatigué d'entendre que Madrid est mauvais, c'est facile de dire que tout va mal, mais vous savez que tout n'est pas négatif ici. C'est très bien de parler négativement du Real Madrid, cela fait plus vendre», a déclaré le coach merengue.