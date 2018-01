TOURNOI CAT D'AFRIQUE DU NORD DE TENNIS DES U14 Deux Algériens dans le dernier carré

Cette compétition enregistre la participation de 32 athlètes (16 garçons et 16 filles).

Les Algériens Ramzi Brahimi et Bouchra Mebarki ont composté leurs tickets pour les demi-finales des tableaux simples du championnat ITF/CAT d'Afrique du Nord des moins de 14 ans, avant-hier soir au Tennis club de Bachdjarah (Alger). Brahimi s'est qualifié après son succès en quart face au Tunisien Bennour Dit Sahli Anas par deux sets à zéro (6-2 6-3), tandis que Mebarki a battu la Marocaine Al Aouni Aya 6-2 6-1. Pour le compte des demi-finales prévues hier, Brahimi devait défier le Tunisien Oueslati Mohamed Amine. Sa compatriote Mebarki devait être opposée à la Tunisienne Racl Ranm. Sur les 17 joueurs algériens engagés (7 garçons et 10 filles), seuls Brahimi et Mebarki ont réussi à atteindre les demi-finales des tableaux simples.

Dans les tableaux doubles, le duo algérien Benamar Anis et Kichou Slimane se sont qualifiés pour les demi-finales suite à leur victoire face aux Libyen Ashaybani Abdullah et le Tunisien Bennour Dit Sahli sur le score 6-3 6-1. Ils seront opposés au prochain tour à la paire Tunisienne composée de Oueslati Mohamed Amine et Chedly Karim.

Les deux autres duos algériens, composés de Soltani Ibrahim - Benhabiless Rayan et Brahimi Ramzi - Benosmane Abdelkrim, s'affronteront dans l'autre demi-finale, après leurs succès en quart respectivement face aux Libyens Eskander Elyas - Meekaeil Mohamed (2-6 6-4 10-6) et le Marocain Bezzaz Othmane et l'Algérien Ghettas Mohamed Redha (6-0 6-2). Cette compétition enregistre la participation de 32 athlètes (16 garçons et 16 filles). Elle se dispute en simple et en double et les joueurs éliminés auront l'occasion de jouer le tableau de consolation (classement).

Le tournoi, qui devait regrouper cinq pays, se déroule finalement en présence de quatre nations après le retrait de l'Egypte. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Libye.