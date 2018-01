TOURNOIS À HAMMAMET DE TENNIS Nazim Makhlouf inscrit à deux compétitions

Le tennisman algérien Nazim Makhlouf s'est inscrit dans deux tournois à 15 000 USD, prévus fin janvier à Hammamet (Tunisie), et dont il devra disputer les qualifications, suivant le programme de compétition, dévoilé vendredi par les organisateurs. Ces deux compétitions sont prévues sur terre battue, respectivement du 15 au 21 janvier, puis du 22 au 28 du même mois. Nazim Makhlouf se trouve déjà en Tunisie, où il a déjà pris part à un premier tournoi professionnel, et duquel il fut précocement éliminé, aussi bien en simple qu'en double. En simple, l'Algérien a été dispensé du premier tour, mais il a eu la malchance de tomber sur la tête de série N1, dès le tour suivant, et contre lequel il n'a eu pratiquement aucune chance. Il s'agit du Serbe Miljan Zikic, l'ayant assez facilement battu (6-2, 6-1). En double, Makhlouf avait fait équipe avec le Français Nino Portales et ils ont été éliminés dès le premier tour, après leur défaite par deux sets à zéro contre un tandem

italo-allemand, composé de Walter Trusendi et Jéremy Jahn (6-2, 6-2).