UN HOMMAGE LUI SERA RENDU AUJOURD'HUI À AVION (FRANCE) La FAF n'a pas oublié Ahmed Oudjani

Ce dimanche 14 janvier 2018, 20 ans seront passés depuis le décès du regretté Ahmed Oudjani (Allah yerrahmou), membre de la glorieuse Equipe du FLN, international algérien après l'indépendance et père d'un autre ancien international algérien, Cherif Oudjani, auteur du but victorieux en finale de la coupe d'Afrique des nations en 1990 à Alger. En souvenir de Ahmed Oudjani, l'association Repères organise une cérémonie d'hommage aujourd'hui à 11h30 au Club House du stade François-Blin, dans la ville d'Avion, située au sud de Lens, dans le département du Pas-de-Calais (France). La veille, soit hier soir, un hommage sportif a été rendu au regretté Ahmed Oudjani avec l'organisation de deux matchs sur le terrain en synthétique du stade François-Blin à partir de 13h30.

Ahmed Oudjani, né le 19 mars 1937 à Skikda, avait passé l'essentiel de sa carrière professionnelle au RC Lens dont il était une des figures emblématiques, et avait terminé sa carrière de joueur comme entraîneur-joueur de la JSM Béjaïa.