USM BEL ABBÈS Quatre recrues en renfort

L'USM Bel Abbès, dont l'interdiction de recrutement a été levée jeudi dernier, s'apprête à conclure quatre transferts avant deux jours de la clôture du mercato d'hiver, a-t-on appris hier de ce club de Ligue 1. Il s'agit du défenseur Fatah Talah (JS Saoura), du milieu offensif, Bilel Mebarki (USM El Harrach) et des attaquants Rachid Nadji (ES Sétif), Mohamed Seguer (MC Alger), précise la même source.

L'USMBA avait été interdite de recrutement en raison de ses dettes envers d'anciens joueurs ayant recouru à la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour être rétablis dans leurs droits. La levée de cette mesure a été rendue possible après la régularisation de ces dettes au cours de la semaine dernière le directeur général de la société sportive (SSPA) par actions de ce club, Kaddour Benayad, qui est, rappelle-t-on, pressenti pour succéder à Adda Boudjellal Tayeb, à la présidence de la SSPA.

L'entraîneur de l'USMBA, Si Tahar Cherif El Ouezzani, n'a pas cessé, ces derniers temps, de revendiquer du renfort, estimant que son effectif était limité sur le double plan qualitatif et quantitatif. Le coach, natif d'Oran a fait appel, lors des précédents matchs, à des joueurs de l'équipe réserve, après la libération de pas moins de sept joueurs, dont la plupart avaient été recrutés au cours du mercato estival. Après 16 journées de championnat, les gars de la Mekerra occupent la 7e place au classement avec 23 points, devancés de 9 longueurs du leader le CS Constantine.