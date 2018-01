WERDER BRÊME Plus de peur que de mal pour Belfodil

L'attaquant international algérien du Werder Brême Ishak Belfodil, victime d'une «légère blessure au pied» devait être opérationnel pour la réception de Hoffenheim hier dans le cadre de la

18e journée du championnat allemand de football, a annoncé le site officiel du club. Le joueur algérien a repris l'entraînement mercredi et devait tenir sa place hier pour la reprise de la Bundesliga. Belfodil qui a fêté vendredi dernier ses 26 ans est en train de retrouver ses moyens avec un bilan de trois buts, toutes compétitions confondues, et des apparitions plus régulières dans le onze de l'entraîneur Florian Kohfledt. L'international algérien avait rejoint la formation de Brême l'été dernier, à titre de prêt pour une saison, en provenance du Standard de Liège (Belgique) avec lequel il avait inscrit 14 buts la saison dernière. La dernière apparition de Belfodil avec l'Equipe nationale remonte au 7 octobre dernier en déplacement face au Cameroun (défaite, 2-0) dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la Coupe du monde 2018.