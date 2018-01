FOOTBALL LEAKS Nouvelles révélations sur Lionel Messi

La star du Barça poursuivi par la justice

Les documents de Football Leaks continuent de faire des ravages. Selon une enquête notamment menée par Mediapart et El Mundo, les revenus de Lionel Messi au FC Barcelone dépassent en réalité les 100 millions d'euros par saison. Explications.

Déjà rattrapé par le fisc pour fraude fiscale, Lionel Messi n'en n'a pas fini avec la justice espagnole. C'est en tout cas la nouvelle bombe que viennent de lâcher Mediapart et El Mundo. Nous sommes en avril 2016 quand le fisc espagnol a commencé à enquêter sur les paiements réalisés par le FC Barcelone à la Fondation Lionel Messi (FLM) entre 2010 et 2013. La raison? Le fisc a clairement soupçonné le club catalan de payer une partie du salaire de Messi de manière déguisée, à travers ces dons faits à la FLM. Une pratique qui, si elle est vérifiée, aurait permis aux Blaugranas de payer nettement moins d'impôts, à savoir une déduction de 33% sur l'impôt des sociétés ainsi qu'une exonération de l'impôt IRPF (auquel est assujetti Messi). Des avantages consentis lorsqu'il s'agit de dons. Bien loin des intérêts des enfants malades et défavorisés, Lionel Messi s'est servi de sa fondation pour optimiser ses revenus en secret. Il a dû régulariser sa situation au plus vite pour éviter des... Désormais pointés du doigt, Messi et le Barça risquent gros puisque si le fisc considère ces dons comme rémunérateurs, il va falloir encore passer à la caisse pour régler la différence aux Impôts. Mis au courant de l'enquête en cours, le Barça et le clan Messi ont dans un premier temps gelé ces «dons» avant de relancer la machine, mais cette fois-ci, en déclarant officiellement ces versements comme une partie du salaire et donc imposés à 45% pour la Pulga. Cependant, face à un arriéré trop lourd, le Barça a promis à son numéro 10 de régler la note. Désireux de conserver de bonnes relations avec l'Argentin, alors que ce dernier n'avait pas encore signé sa prolongation, les dirigeants catalans lui ont donc garanti de payer son «redressement» estimé à 23 millions d'euros bruts. Mais là encore, le fisc a mis son grain de sel. Considérant la manoeuvre comme suspecte, il aurait obligé le Barça à revoir ses plans. Et selon El Mundo, c'est ce qui explique la fameuse prime de 100 millions d'euros bruts accordée au joueur lors de sa récente prolongation. Dans ce montant figurerait le paiement des problèmes fiscaux du joueur. Et ce n'est pas tout! Ce nouveau contrat a également été l'occasion pour le clan Messi de négocier un salaire bien plus important qu'annoncé! Officiellement, le bail liant l'international albiceleste au Barça au 2021 rapporte 40 millions d'euros nets par an au joueur. En réalité, Mediapart révèle que ce serait un contrat de 400 millions d'euros sur quatre ans, soit 100 millions d'euros par saison! Bien évidemment, il ne s'agirait pas de sommes en net, mais en brut. «C'est la première fois dans l'histoire du foot qu'un joueur obtient un revenu garanti qui dépasse les 100 millions d'euros par saison», ajoute Mediapart qui précise que ces 100 millions d'euros se décomposent comme suit: 71 millions d'euros bruts (après déduction d'impôts, le salaire annuel serait donc de 50 M millions d'euros nets) de salaire, dont 15% en droits d'image, 63,5 millions d'euros en guise de prime à la signature et un bonus de loyauté de 70 millions d'euros si Messi honore son contrat jusqu'à son terme. Tout simplement hallucinant!