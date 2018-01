DÉBUT HIER DU STAGE DE L'EN DES U21 Charef se prépare contre la Tunisie

Par Saïd MEKKI -

L'EN U21 prépare les JO 2022

L'objectif principal de ces stages est de constituer la future sélection olympique en vue de sa participation au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarragone qui auront lieu du 22 juin au 1er juillet de l'année en cours.

Le sélectionneur de l'Equipe nationale des U21 et en même temps directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, a entamé, hier, le quatrième stage avec les 26 joueurs qu'il a convoqués au Centre technique de Sidi Moussa au cours duquel, la sélection algérienne disputera deux matchs amicaux contre la sélection tunisienne des U23.

En effet, Boualem Charef a convoqué 26 joueurs en vue de cette double confrontation amicale face à la Tunisie, le 15 janvier au Centre technique national de Sidi Moussa à 15h30 et le 17 janvier au stade Omar-Hamadi à 16h.

D'ailleurs faut-il bien préciser que ces J.M. serviront de «stage pratique» pour nos jeunes avant les qualifications pour le tournoi final des Jeux olympiques de Tokyo 2020. En vue de ces deux rendez-vous préparatoires, Boualem Charef indique que «notre principal objectif est de former une équipe forte, en mettant le rendement individuel des joueurs au profit du collectif sans oublier de veiller à leurs comportements aussi bien sur et en dehors des terrains», a bien tenu à préciser Charef dans sa dernière déclaration au site officiel de la FAF.

Pour ce quatrième stage des U21 sous la houlette du coach Boualem Charef, on remarquera qu'il a fait appel à pas moins de quatre joueurs évoluant dans des clubs du sud du pays. Il s'agit de Abdennour Belberka, Alaa-eddine Zoubiri du CRAS Ouargla; Sayeh Achref Khaled, Mouatez Billel Arrar du CRBT Ouargla et de Adelbari Aïssani de l'ASM Ouargla. Pour le moment et après trois stages Charef a supervisé pas moins de 60 joueurs de toutes les régions du pays. Pour le premier stage à la fin du mois de novembre dernier, le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, avait convoqué 25 joueurs parmi lesquels on compte six joueurs du NA Hussein Dey, quatre de l'USM Alger et trois du Paradou, alors qu'il n'a retenu qu'un seul joueur de son ancienne équipe et il s'agit de Aymene Issad Lakdja. Et juste après ce premier stage de quatre jours qu'elle a entamé au Centre technique national de Sidi-Moussa sous la direction de l'entraîneur en chef, Boualem Charef, assisté de Hocine Abdelaziz et M'hamed Hanniched, les joueurs ont été libérés après une ultime séance d'entraînement, suivie par une opération de vaccination de tous les joueurs et membres des différents staffs contre la grippe et une réunion d'évaluation à l'amphithéâtre Omar-Kezzal. Quant à la seconde liste des 25 joueurs, pour le stage suivant, on remarque, entre autres, la présence de pas moins de cinq joueurs de l'entente de Sétif, trois joueurs du MC Oran et de l'USM Blida.

Par la suite, Boualem Charef a convoqué 28 joueurs pour un troisième stage toujours au Centre technique national de Sidi-Moussa du 9 au 13 décembre dernier pour poursuivre sa prospection. En réalité, ces regroupements ont permis au staff technique d'avoir une liste élargie de 60 joueurs pour travailler le long terme. Et justement, il est important de signaler que l'élargissement de l'effectif a été prôné dans la perspective de parer aux impondérables dont les blessures des joueurs avec des doublures à chaque poste.

De son côté, le sélectionneur de l'équipe olympique tunisienne Chokri Khatoui a fait également appel à 26 joueurs en vue de la double confrontation en amical face à l'Algérie.

Les Tunisiens sont domiciliés au Centre technique national de Sidi Moussa pour un stage qui s'étalera jusqu'au 18 janvier.

Le onze olympique tunisien avait été tenu en échec (0-0) il y a quelques jours au stade d'El Menzah (Tunis) par la sélection du Burkina Faso des joueurs locaux qui prépare le championnat d'Afrique des nations 2018 prévu au Maroc du 12 janvier au 4 février.

D'ailleurs auparavant, l'Equipe nationale tunisienne avait reçu une invitation de la Fédération saoudienne de football pour donner la réplique à son homologue saoudienne à deux reprises à Singapour au début du mois de janvier avant d'être annulée.