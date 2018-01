Des blessés dans des affrontements à l'issue du match USB-USMH

Des blessés ont été enregistrés dans des affrontements entre supporters à l'issue du match US Biskra-USM El Harrach comptant pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie qui s'est déroulé avant-hier après-midi au stade du 18 février à Biskra, indiquent les services de la Protection civile. Selon la même source, des supporters des deux équipes et des éléments de la police qui ont tenté de les disperser ont été blessés par des jets de pierres à l'issue de la rencontre, ajoutant que ces blessures ne sont pas graves et qu'aucun dégât matériel n'a été enregistré. Les blessés ont été acheminés vers l'Etablissement public hospitalier Bachir-Benaceur de la ville de Biskra, ajoutent les mêmes services. La rencontre s'est terminée par un but à zéro pour l'équipe de US Biskra.