BELKALEM À LA JSK Rien de concret

Le retour annoncé d'Essaïd Belkalem à la JS Kabylie se complique. Aux dernières nouvelles, le nouveau staff dirigeant des Canaris se serait montré frileux à l'idée d'engager l'ex-défenseur international,

actuellement sans club.

Les négociations entre Cherif Mellal et le joueur en question sont actuellement dans l'impasse.

A en croire un de ses proches, ce dernier n'aurait pas été du tout emballé par la proposition du futur président de la JSK.

«Essaïd était déçu par l'offre de Mellal qui ne correspond pas du tout à ce qu'il espérait. Il était pourtant prêt à faire des concessions pour revenir à la JSK. Mais il n'a pas senti une réelle volonté de son interlocuteur de l'engager», nous a assuré ce proche.

La même source révèle en outre que l'ex-sociétaire de Watford et Trabzonspor pourrait atterrir dans les prochaines heures à l'USM Alger, un club avec lequel il était souvent en contact: «Belkalem a le sentiment d'être rejeté par la JSK.

Devant une telle situation, il risque d'être contraint de signer dans un autre club, très probablement l'USM Alger puisque ce club le veut depuis longtemps. Signer dans un club autre que la JSK est la seule chose qu'il redoutait pour son retour en Algérie.»

A noter qu'Essaïd Belkalem qui a fêté ses 29 ans le 1er janvier dernier, est resté six mois sans club, soit depuis son départ d'Orléans (Ligue 2 française).