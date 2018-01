CHALLENGE INTERNATIONAL DES «RUINES ROMAINES» Sabri Kihia et Kenza Dahmani s'imposent à Batna

Les athlètes Sabri Kihia (sûreté de la wilaya d'Alger) chez les hommes et Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arrerdij) chez les filles ont remporté le 11e challenge international du cross des «Ruines romaines» disputé avant-hier sur le parcours de Hamla 2, Batna. Courue dans des conditions climatiques très dures en raison du froid glacial qui sévissait cette matinée dans la capitale des Aurès, la course a vu la participation de 1 311 athlètes, défendant les couleurs de 57 clubs issus de 19 wilayas. La course qui a également enregistré la participation de 14 coureurs tunisiens a été remportée chez les hommes par Sabri Kihia devant Majid Benetalha et Haroun Salhi. Chez les filles, la compétition a souri à Kenza Dahmani qui s'est imposée devant Meriem Harek et Nassima Messaoudi. Chez les U20, la course a été marquée par une grande intensité aussi bien chez les garçons que chez les filles. Oussama Hatek et Meroua Boughmali ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée dans cette catégorie. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par la ligue d'athlétisme de la wilaya de Batna pour assurer le succès de cette 11e édition du Challenge international des «Ruines romaines».