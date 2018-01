CHAMPIONNAT DU MONDE DE CULTURISME 2018 Ilyès Boughalem prépare le rendez-vous canadien

Préparation avec le club amateur de Souk Ahras de Bodybuilding, affirmant qu'il ambitionne de réaliser un nouveau record mondial.

Le champion algérien Ilyès Boughalem effectue avec l'Equipe nationale de culturisme des entraînements intensifs et des stages de préparation à Souk Ahras et à Alger en vue du Championnat du monde de culturisme prévu en juin prochain au Canada.

Quatre fois médaillé d'or, la dernière décrochée lors du tournoi international 2017 de la Biélorussie, Boughalem a indiqué avant-hier qu'il a entamé au mois de juillet dernier sa préparation avec le club amateur de Souk Ahras de Bodybuilding, affirmant qu'il ambitionne de réaliser un nouveau record mondial.

Natif de Souk Ahras, ce champion, âgé de 30 ans, a commencé sa carrière sportive à l'âge de 8 ans quand il a rejoint le club des Amis et de la Santé de bodybuilding de la wilaya de Tébessa, dirigé à cette époque par l'entraîneur, Billel Direm. Il fut repéré quelques années plus tard par le sélectionneur national de culturisme et a pris part aux différentes compétitions internationales. Sa première participation fut en 2013, lors des compétitions jumelées Coupe arabe et coupe d'Afrique, organisées au Maroc, où il décrocha sa première médaille d'or. Ensuite, il prit part à la Coupe du monde en 2014 en Afrique du Sud où il remporta une médaille de bronze, avant d'enchaîner une série de succès lors des années 2015 en Finlande, 2016 aux Etats-Unis d'Amérique et 2017 au Biélorussie.

En vue d'assurer la promotion de cette discipline sportive dans la région de Souk Ahras, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) avait récemment mis une salle omnisports à la disposition du club de culturisme de la région qui affiche 8 médailles d'or, et est considéré comme le club qui a décroché le plus de médailles dans les différentes compétitions, à l'échelle locale.