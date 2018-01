MANCHETSER CITY Le conseil de Guardiola à Sané

Auteur d'une première partie de saison tonitruante, Leroy Sané (22 ans, 29 matchs et 9 buts toutes compétitions confondues cette saison) est devenu indispensable du côté de Manchester City. L'ailier allemand assure que son entraîneur, Pep Guardiola, a parfaitement su le mettre en condition pour remonter la pente après un premier exercice poussif. «J'avais besoin d'un peu de temps pour m'installer, pour connaître la Premier League, les gens d'ici, comment ils sont et pour connaître les joueurs. Je devais trouver ma confiance. Pep m'a dit de jouer avec de la liberté, comme Messi. Être libre comme Messi, s'amuser, faire les choses comme il le veut d'un attaquant près du but, prendre l'option de tirer ou de donner une passe décisive», a indiqué l'ancien joueur de Schalke 04 pour The Guardian.