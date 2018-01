PSG Le Graët s'en prend à Cavani

Revenu tardivement de vacances après la trêve hivernale, Edinson Cavani

(30 ans, 26 matchs et 25 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas fini d'avoir les oreilles qui chauffent. Cette fois-ci, c'est le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, qui a critiqué l'attitude de l'attaquant du Paris Saint-Germain. «Je vois mal Cristiano Ronaldo arriver en retard. Imaginons que 12 joueurs ne soient pas présents à la reprise à Paris. Dans ce cas, les matchs contre Rennes et Amiens n'ont pas lieu. Donc ça ne colle pas. Quand on a un statut comme ça, le joueur doit être à l'heure», a estimé le dirigeant français pour Infosport. «Les petites histoires comme: ma soeur était malade, parce que c'est souvent ça leur truc, je trouve que ce n'est pas très bien. Mais c'est au PSG de régler cette affaire.» Visiblement, tout le monde a son mot à dire dans cette affaire...