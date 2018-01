TOURNOI FUTURES À HAMMAMET DE TENNIS Hassan et Ikhlef intègrent le tableau des qualifications

Les tennismen algériens Mohamed Hassen et Aymen Ikhlef ont intégré à la dernière minute les tours qualificatifs d'un tournoi à 15 000 USD, dont le tableau final est prévu à partir de demain et se poursuivra jusqu'au 21 janvier à Hammamet (Tunisie), suivant la liste finale d'admission, dévoilée avant-hier par les organisateurs.

Contrairement à leur compatriote Nazim Makhlouf, qui s'était porté candidat pour ce tournoi il y a une dizaine de jours, Hassan et Ikhlef ont attendu la date limite pour s'inscrire, profitant notamment des places qui ont été libérées après le retrait de certains tennismen ayant préféré finalement s'engager dans d'autres compétitions.

Les trois Algériens seront opposés à des adversaires italiens au premier tour des qualifications, à savoir Andrea Cardella pour Mohamed Hassan, Stefano Baldoni pour Aymen Ikhlef et Stefano Battaglino pour Nazim Makhlouf. En cas de qualification, Hassan sera opposé à la tête de série numéro dix, l'Espagnol Mario Mansilla Diez, Ikhlef à l'Italien Tommaso Gabrieli et Makhlouf à la tête de série N.13, le Russe Sergey Dorozhkin.