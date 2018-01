USM BEL ABBÈS Seguer et trois joueurs arrivent

A moins de deux jours de la fin du mercato, l'USM Bel Abbès a fait un tir groupé en ramenant quatre joueurs d'un coup comme le permet le règlement. Il s'agit de trois joueurs offensifs et d'un défenseur qui ont été recrutés pour redonner du souffle à l'équipe dirigée par Si Tahar Cherif El Ouazzani. Il y a d'abord L'ex-international Mohamed Seguer (32 ans), en provenance du MC Alger. Le milieu de terrain Yahia Labani (26 ans) natif aussi de Saïda et révélé par l'USMBA qui avait rejoint cet été l'US Biskra. L'ailier de poche Billel Mebarki

(29 ans) passé par la JSMB, le MOB, le CRB et la JSK. Le longiligne défenseur Nour El Islam Salah (24 ans), ex-international U23, sans club depuis cet été après avoir quitté la JS Saoura.