COUPE D'ALGÉRIE - 16ES DE FINALE:JS SAOURA-ES SÉTIF (AUJOURD'HUI À 17H À BECHAR) Deux ténors pour une place en 8es de finale

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche entre prétendants

C'est un match qui s'annonce donc des plus indécis au vu des forces en présence avec des joueurs expérimentés et bien rodés à des matchs à gros enjeu.

Le stade du 20-Août 1955 de Bechar, sera aujourd'hui le théâtre du choc des titans entre deux équipes de la Ligue 1, à savoir la JS Saoura et l'ES Sétif pour le compte des seizièmes de finale de la coupe d'Algérie de football qui s'annoncent ouverts à tous les pronostics. C'est un match qui s'annonce donc des plus indécis au vu des forces en présence avec des joueurs expérimentés et bien rodés à des matchs à gros enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu est une qualification aux huitièmes de finale de cette prestigieuse compétition. Ironie du sort, cette rencontre est le remake de la saison précédente où les deux équipes se sont affrontées pour le compte des 8es de finale au stade du 8-Mai 1945 de Sétif.

Le match a été gagné par l'ESS aux tirs au but (7-6) après que la rencontre s'est soldée sur le score de 2-2.

D'autre part, il faut rappeler aussi pour cette saison que les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la 4ème journée du championnat où l'ES Sétif a battu la JS Saoura (2-0). Aujourd'hui, les joueurs du coach Fouad Bouali sont donc décidés à ne pas rater l'occasion de recevoir les Setifiens chez eux pour les éliminer de cette prestigieuse compétition.

Le défenseur Mohamed Amine Barka verse justement dans ce sens en indiquant que «nous devons profiter de l'avantage du terrain avec le soutien de notre public pour gagner ce match et se qualifier aux huitièmes de finales» avant d'ajouter que nous sommes confiants en nos possibilités puisqu'on constitue un bon groupe qui fait ses preuves en championnat».

Effectivement, la bande de Bouali se trouve à la deuxième place du classement de la Ligue 1 Mobilis. De plus, le coach de la JS Saoura vient d'enregistrer avec satisfaction la venue de l'attaquant international libyen et sociétaire du Ahly Tripoli, Mohamed Al Ghanoudi, qui se trouve actuellement à Béchar. Seulement, sa qualification repose sur la lettre de libération de la Fédération libyenne. En tous les cas les gars de Béchar affichent une volonté de fer pour aller le plus loin possible et pourquoi pas rêver d'un sacre qui leur tend la main?... Mais, il se trouve qu'en face d'eux, les joueurs des Vert et Jaune auront une redoutable équipe de l'ES Sétif, bien renforcée au mercato d'hiver et surtout avec un nouveau coach, à savoir l'ex-sélectionneur des Verts, Abdelhak Benchikha.

Le coach des Noir et Blanc enregistre avec satisfaction le recrutement de pas moins de trois nouvelles recrues. Il s'agit d'abord de Djabou, en fin de contrat avec cette même équipe, qui, après avoir été sollicité par plusieurs clubs y compris étrangers, a finalement opté pour l'Entente de Sétif. Il y a aussi la venue de Aouedj et enfin le dernier signataire, l'attaquant de l'Olympique de Médéa, Banouh. Et justement, Benchikha avait remarqué que l'équipe ne tourne pas bien sur le plan offensif. Aux dernières nouvelles, les licences des joueurs Aouedj, Banouh et Djabou devraient être prêtes hier et le coach pourrait donc compter sur le talent de ses trois joueurs bien expérimentés pour tenter de se qualifier aux huitièmes de finale de la coupe d'Algérie dont l'Entente est un «spécialiste».

D'ailleurs, le coach Benchikha ne cache pas du tout ses ambitions en indiquant que «nous n'avons peur d'aucune équipe. De plus, nous nous sommes bien préparés pour tous les scénarios qui peuvent se produire au cours du match. Nous ferons tout pour arracher la qualification», a conclu le nouveau coach de l'Entente qui a succédé à Kheireddine Madoui, il y a juste deux semaines. Les gars de la Saoura sont donc bien avertis...