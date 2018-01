Nouvelles des fédérations sportives

Boxe

Le boxeur algérien Mohamed Yassa affrontera le Paraguayen Victor Cardoso Coronal le 20 janvier (17h) à la salle Harcha-Hacène (Alger). Un combat comptant pour les Championnats du monde RBO, organisé par le manager Khelifa Medres, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la Fédération algérienne de boxe (FAB).



Escrime

La Fédération algérienne d'escrime organise du 2 au 4 février une des étapes de la Coupe du monde de fleuret féminin (individuelle et par équipes), à la salle Harcha-Hacène d'Alger. Aussi, la FAE organisera un combat d'exhibition en fleuret masculin, mettant aux prises à la salle Harcha-Hacène d'Alger une sélection africaine et une autre du reste du monde, en marge de l'inauguration de l'Ecole des maîtres d'armes, coïncidant avec l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin.