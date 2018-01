CHAMPIONNAT D'ALGER JEUNES DE TENNIS DE TABLE (SIMPLE) Le CRAP Bordj El Bahri se distingue

Les jeunes pongistes du Chabab Ryadi Alger Plage (Bordj El Bahri) se sont distingués lors des épreuves individuelles du championnat d'Alger de tennis de table-2018 (jeunes), disputées vendredi et samedi à la salle omnisports de Zéralda (Alger). La compétition a regroupé une centaine d'athlètes d'une dizaine d'équipes dont les plus dominants sont, le CRAP Bordj El Bahri, NR Zéralda, OS Douéra, NR Zéralda, USDS Chéraga, IC Reghaïa, CASA Mohammedia et FBB. Au Top 16 chez les -10 ans, le CRAP s'est adjugé trois des quatre premières places, grâce à Sofiane Khenniche (or), devant Issaoui Ayoub (NR Zéralda), Lyes Zamoume (CRAP) et Mustapha Mahgoune (CRAP). La domination du club d'Alger-Plage s'est poursuivie chez les moins 12 ans qui ont raflé les quatre premières places du podium, avec respectivement Nassim Oustani, Imad Eddine Khenniche, Chawki Ben Daimi et Chakib Mahgoune. En filles (U10), la sociétaire de OS Douéra, Narima Abdelmalek s'est adjugée la première position, devant respectivement, le trio de l'IC Reghaïa, Meriem Chekraoui, Asma Chalane et Cerine Djedjik. Chez les U12, la jeune pongiste de CASA Mohammedia, Madina Sediki a remporté la première place, battant en finale, Aya Zaghlane (USDS Chéraga). Les deux autres places du podium sont revenues à Meriem Amroune (NR Zéralda) et Maria Ziat (OS Douéra). Les compétitions ont pris fin samedi, avec la remise des bons d'achat aux différents vainqueurs, en présence du président de la ligue algéroise de tennis de table (LATT), Boumediène Loghraibi et du président d'APC de la ville de Zéralda. «Ce championnat avait pour objectif de faire participer nos jeunes pongistes à une compétition de plus, et comme on l'avait remarqué, ce sont les mieux préparés physiquement qui ont remporté les épreuves de leurs catégories respectives. Donc, forcément, la compétition a été bénéfique pour les athlètes et leurs coachs afin d'évaluer la préparation de leurs clubs», a indiqué le président de la LATT.