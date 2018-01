CHAMPIONNAT DE NATIONALE A DE HANDI-BASKET Nour M'sila domine après 7 journées

Nour M'sila a enregistré le plus gros score en championnat

de handi-basket, Division Nationale A, depuis le début de la saison, en allant battre le HM El Eulma, avant-dernier, sur le score de 116-16, lors de la 7e journée. Nour M'sila, qui compte deux matchs en moins, occupe la 4e place avec 9 points, ex aequo avec l'ASHW Béjaïa, vainqueur chez le dernier, l'Amel Khemis El-Khechna (93-15). L'intouchable leader du championnat, Nour Hammadi, garde chaudement sa place en tête avec 14 points, après son succès, le 7e de suite, au Gué de Constantine face au CR El-Harrach (68-22). Second avec 11 points, le FC Boufarik a gagné difficilement (50-44) devant le promu, le CB Bou Arréridj (6e avec 8 pts et un match en moins).