COUPE DU MONDE 2018 Plus de trois millions de tickets commandés

Un total de 3141163 billets ont déjà été commandés pour la Coupe du Monde 2018, grand événement sportif unidisciplinaire au monde, depuis l'ouverture le 5 décembre de la phase de vente actuelle, qui prendra fin le 31 janvier prochain, a indiqué hier la Fédération internationale de football (FIFA). A l'heure actuelle, le plus grand nombre de demandes émane de Russie, tandis que les supporters venus d'Allemagne, d'Argentine, du Mexique, du Brésil, du Pérou, de Colombie, des Etats-Unis, d'Espagne, de Pologne et de Chine figurent dans le Top 10.

Les demandeurs internationaux représentent 38% du total, précise la même source. Les billets sont disponibles en exclusivité sur FIFA.com/tickets, la plate-forme en ligne officielle d'achat de billets.

Les supporters peuvent commander des billets individuels pour tous les matchs de la compétition - à l'exception du match d'ouverture et de la finale -, ainsi que des billets spécifiques à un site, des billets de supporters ou encore des billets conditionnels de supporters pour les 32 équipes participantes. Si au 31 janvier la demande de billets est supérieure à l'offre, un tirage au sort sera effectué pour attribuer les précieux sésames.

Les candidats seront ensuite informés des résultats du tirage le 12 mars au plus tard.

Au cours de la période actuelle, soumettre sa demande le premier ou le dernier jour n'a aucune importance, tous les candidats disposant des mêmes chances de se voir attribuer des billets.

La Coupe du monde 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet.