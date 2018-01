ECHAUFFOURÉES APRÈS LE MATCH USB-USMH Arrestation de 12 personnes à Biskra

Douze personnes ont été arrêtées suite aux échauffourées qui ont eu lieu après le match disputé samedi entre l'US Biskra et l'USM El Harrach, dans la capitale des Ziban, a indiqué, avant-hier soir le responsable de la communication de la sûreté de wilaya. La police est intervenue pour disperser les supporters des deux équipes qui se sont lancé des pierres, samedi après-midi, et mettre un terme aux échauffourées qui ont duré jusque tard dans la nuit, suite au match qui a opposé l'union sportive de Biskra à l'USM El Harrach dans le cadre des 16es de finales de la coupe d'Algérie, se soldant en faveur des locaux (1-0). Dix-sept personnes ont été blessées à divers degrés, dont quatre policiers âgés entre 21 et 43 ans, lesquels ont été transférés à l'hôpital Bachir Bennacer du chef-lieu de wilaya, ont précisé, de leur côté, les services de la Protection civile. Les services de sécurité compétents procèdent actuellement à l'élaboration du dossier pénal concernant cette affaire en vue de son transfert, prochainement, aux autorités judiciaires, a souligné le responsable de la communication de la sûreté de la wilaya de Biskra.