HAMDI, COACH DE L'USM ALGER "Si Abdellaoui part, on aura besoin d'un défenseur polyvalent"

L'USM Alger, peu active sur le marché des transferts pendant le mercato hivernal devant s'achever hier soir, pourrait frapper un grand coup pendant les dernières 24 heures de cette deuxième période d'enregistrement de la saison, a laissé entendre l'entraîneur Miloud Hamdi, avant-hier en conférence de presse.

«Cet hiver, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement au club. Mis à part le départ de Faouzi Bourenane, qui avait besoin de temps de jeu et le retour de Rafik Bouderbal et Walid Ardji, qui sont des joueurs de l'USMA et qu'on se réjouit de récupérer, l'USMA n'a recruté aucun nouveau joueur.

Cependant, il reste 24 heures avant la clôture de cette deuxième période d'enregistrement de la saison.

Les dirigeants sont en train de travailler dessus. En football, tout peut arriver», a indiqué l'entraîneur des Rouge et Noir, à 48 heures de la réception du CS Constantine pour le compte des 16es de finale de la coupe d'Algérie.

Hamdi a évité de donner plus de détails sur cette potentielle nouvelle recrue, notamment son profil, sa nationalité ou le poste au sein duquel elle évolue, mais tout porte à croire que ce sera un attaquant, car c'est ce profil qui a été ciblé par la direction du club jusqu'ici.

L'entraîneur usmiste a ajouté que «dans le cas où» le défenseur central Ayoub Abdellaoui viendrait à quitter l'USMA, le club devrait recruter un joueur de même profil pour le remplacer. «Nous disposons de plusieurs joueurs polyvalents, capables de dépanner le club dans l'axe. Mais étant engagés sur trois fronts (coupe d'Algérie, championnat et coupe d'Afrique), on se doit d'avoir un défenseur central-type. Avec les blessures et les suspensions, il le vaut mieux», a justifié Hamdi.



Le Marocain El Hajhouj signe pour 18 mois

L'USM Alger a fait signer sa première «vraie» recrue du mercato après les retours de Ardji et Bouderbal, il s'agit de l'attaquant marocain Réda El Hajhouj.

Cet international Espoir âgé de 23 ans est un pur produit du Wydad Casablanca, qui a débuté sa carrière professionnelle en 2013-2014 avec le WAC au sein duquel il a évolué durant cinq saisons, entrecoupées par un prêt de six mois entre janvier et juin 2017 à Ajman aux Emirats arabes unis.

Le joueur, qui évolue principalement au poste d'ailier droit, a marqué 15 buts en 59 matchs de Botola Pro.

Cette saison, il n'a joué que sept matchs de championnat pour 0 but, mais il a marqué en Coupe du monde des clubs. Il a signé un contrat de 18 mois avec l'USM Alger.



Derfalou n'ira pas à l'ES Sahel

Le président de la section football de l'Etoile Sportive du Sahel, Mehdi Ajimi a indiqué dans une déclaration accordée à Mosaïque FM que l'attaquant de l'USM Alger, Oussama Darfalou ne rejoindra pas l'ESS lors de ce mercato. Il a ajouté qu'un émissaire de l'ESS s'est rendu à Alger pour négocier avec le président de l'USMA sur le recrutement de ce joueur, mais les deux parties n'ont pas trouvé un terrain d'entente sur les questions financières. Mehdi Ajimi a souligné que l'ESS cherche toujours l'équilibre entre le montant du transfert et la valeur sportive de la recrue.