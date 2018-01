LEICESTER CITY Puel confiant sur le choix de Mahrez de rester

L'entraîneur de Leicester City, Claude Puel, se dit confiant sur le fait que son club gardera son attaquant vedette Riyad Mahrez au cour du mercato d'hiver. L'Algérien, 26 ans, est convoité par de nombreux clubs de Premier League dont Arsenal et Liverpool. L'attaquant des Foxes a retrouvé la forme cette saison, marquant sept buts et délivrant sept passes décisives en 23 matchs de championnat. Puel a estimé que son club conservera Mahrez malgré l'intérêt manifesté par ses adversaires. «J'ai confiance en Riyad. Nous pouvons voir qu'il a retrouvé de la confiance et qu'il est heureux avec ses coéquipiers, et c'est important pour nous de garder nos meilleurs joueurs», a déclaré l'ancien entraîneur de l'OGC Nice aux journaux britanniques. «Nous sommes en période de transfert et il est normal qu'en ce moment tous les meilleurs joueurs soient courtisés. Mais je n'ai pas peur de ça parce qu'il y a un esprit fantastique et une bonne attitude dans cette équipe, et je pense que nous l'avons vu lors du match nul 0-0 contre Chelsea.» Mahrez a remporté le titre de joueur de l'année en 2015-2016, lorsque Leicester a remporté la Premier League. Puel a affirmé que son attaquant se rapprochait de son meilleur niveau et s'attend à ce que cela continue.

«Son ambition est de continuer ce travail acharné, de montrer sa constance match après match, jusqu'à la fin de la saison», a-t-il déclaré.

«Il est revenu à un bon niveau, marque des buts, donne des passes décisives, et c'est important qu'il continue ce travail et montre aux gens le joueur qu'il est.» «Il fait des progrès. C'est donc une bonne chose bien sûr, (s') il continue toute la saison avec nous.»