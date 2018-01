SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU SYMPOSIUM SUR LE FOOTBALL ALGÉRIEN Installation du comité de mise en oeuvre

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi a procédé hier à l'installation du Comité de mise en oeuvre et de suivi des recommandations du Symposium sur le renouveau du football algérien, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

«Ce comité se veut comme le prolongement du symposium qui s'est déroulé les 11 et 12 décembre 2017 dont les recommandations issues des ateliers sont appelées à être mises en oeuvre avec le concours des pouvoirs publics», a écrit la FAF. Selon la même source, le comité est présidé par Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral et président du comité d'organisation du symposium.

«Le comité est composé de Réda Abdouche, Yacine Ould Moussa, Abdennour Hamici, Djamel Rachedi, Mourad Boutadjine et Hakim Hemaïdi. Ce comité ne sera cependant pas fermé et restera ouvert à toutes les compétences issues du monde du football et des institutions nationales», a ajouté la même source.

Le président de la FAF a rappelé les espoirs et les attentes de la famille du football algérien nés du Symposium sur le renouveau du football algérien et la nécessité de veiller à leur concrétisation.

«Il a recommandé la nécessité de distinguer les recommandations relevant des compétences du Bureau fédéral de celles qui relèvent de l'assemblée générale de la FAF et de celles dont la mise en oeuvre nécessite la collaboration des pouvoirs publics», a fait savoir l'instance fédérale. De son côté, Gasmi a rappelé à l'assistance «qu'une réunion a déjà eu lieu la semaine dernière afin de déblayer le terrain et qu'un plan de travail a été mis sur pied avec des tâches dévolues à chacun des membres du comité».

Le comité tiendra des réunions cycliques et présentera des rapports périodiques au président de la FAF et au Bureau fédéral.