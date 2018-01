UNIFICATION DES TITRES WBA, IBF ET WBO Joshua affrontera Parker le 31 mars à Cardiff

Le promoteur du boxeur britannique Anthony Joshua, Matchroom Boxing a annoncé avant-hier un combat le 31 mars à Cardiff, contre le Néo-Zélandais Joseph Parker pour l'unification des titres WBA, IBF et WBO, qui pourrait permettre à Joshua de devenir la figure incontestée des poids lourds. Matchroom Boxing a précisé que le combat se déroulera au Principality Stadium, d'une capacité de 74 500 places, et qui accueille généralement les matchs de l'équipe galloise de rugby. «J'aimerais annoncer la nouvelle officielle, selon laquelle moi-même et Joseph Parker allons combattre le 31 mars au Principality Stadium de Cardiff», a indiqué Joshua dans un communiqué diffusé par Matchroom. «C'est un combat pour l'unification des titres des lourds», a-t-il poursuivi. «Ces combats ne sont pas faciles parce que l'enjeu est énorme, donc respect à l'équipe Parker de relever ce défi». Le Britannique de 28 ans détient pour l'heure trois des cinq titres poids lourds: il a remporté les ceintures mondiales IBO (International Boxing Organization), WBA (World Boxing Association) et IBF (International Boxing Federation), tandis que Parker est champion en titre pour la WBO (World Boxing Organization). S'il devait vaincre Parker (26 ans), Joshua devrait alors affronter et battre le champion WBC (World Boxing Council) invaincu, le Canadien Deontay Wilder, pour devenir le premier boxeur de l'histoire à détenir les cinq titres.