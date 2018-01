USM BLIDA Kacem, Rial et deux autres s'engagent

Comme l'USM Bel Abbès, l'USM Blida a aussi fait signer quatre joueurs à quelques heures de la fermeture du mercato. Actuellement dernière du championnat avec 8 points seulement, l'USMB s'est récemment séparé de son entraîneur Mustapha Sebaâ, mais les dirigeants semblent croire au maintien et ont cassé la tirelire pour recruter deux joueurs expérimentés et deux venus de l'étranger. Ali Rial, défenseur, 38 ans dans deux mois, ancien joueur de la JSK sans club depuis six mois. Mehdi Kacem, milieu récupérateur, 31 ans, n'a pas joué non plus depuis six mois alors qu'il était encore sous contrat avec le MCA. Khaled Firaz, un immigré et Ismaima Gassama attaquant guinéen. Ce sont là les quatre nouvelles recrues sur lesquelles pourra compter le nouveau coach de l'USMB, Kamel Bouhellal, pour sauver le club.