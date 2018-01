IL A EXIGÉ À L'USMA UN SALAIRE DE 800 MILLIONS/MOIS Le MCA prêt à mettre 400 millions pour Belaïli

Par Lounès MEBERBECHE -

A quelques heures de la clôture du marché des transferts en Algérie, Youcef Belaïli entretient le suspense quant à sa future destination mais surtout pour un retour au bercail. En abandon de poste à Angers SCO, le club français de Ligue 1 avec lequel il n'a joué que 45 minutes en coupe de la Ligue 1 française depuis son transfert en juillet dernier, l'ancienne coqueluche de l'USMA devrait vraisemblablement revenir en Ligue 1 Mobilis, mais sa future destination n'est pas encore claire.

Certaines informations le donnent acquis à son ex-club, l'USM Alger, tandis que d'autres l'avancent chez le voisin rival du MCA. Selon une source officielle du club de Soustara, le natif d'Oran aurait exigé un salaire mensuel exorbitant pour endosser à nouveau le maillot des Rouge et Noir et qui s'élèverait à 800 millions de centimes. De quoi rendre impossible son retour pour le moment à Bologhine, et ce, quand bien même le président Rebouh Haddad espère convaincre son ex-star à revoir à la baisse ses exigences salariales. Pendant ce temps, le club voisin et rival, le MC Alger tente de faire le forcing pour s'attacher les services de celui qui a été suspendu pendant deux ans par la FAF et la CAF pour dopage. Il semblerait que les dirigeants du Doyen lui aient proposé un salaire mensuel de 400 millions de centimes, soit la moitié de ce que le joueur exige pour signer dans un club en Algérie. Reste à savoir si le spectre d'une saison blanche conduira l'ancienne coqueluche de l'Espérance de Tunis à se montrer plus flexible dans ses négociations avec le club qui manifestera le plus le désir de l'engager, ou s'il finira par poursuivre son aventure à Angers SCO et tenter d'arracher une place dans le groupe professionnel. Affaire à suivre.