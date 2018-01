CHAMPIONNAT ITF-CAT D'AFRIQUE DU NORD DES U14 Trois médailles pour l'Algérie

Le podium des garçons

La Tunisie a dominé le championnat ITF-CAT d'Afrique du Nord des moins de 14 ans (garçons et filles), clôturé avant-hier au Tennis club de Bachdjarah (Alger), en s'adjugeant les quatre titres mis en jeu, tandis que l'Algérie s'est contentée de trois médailles dont deux en argent. Le tableau simple garçons a été remporté par le Tunisien Oueslati Mohamed Amine qui s'est imposé face au Marocain Amine Hamouti sur le score de 4-6, 6-1 (15-13). Au match de classement pour la médaille de bronze, l'Algérien Brahimi Ramzi s'est imposé contre le Marocain Bezzaz Othmane sur le score de 3-6, 6-3 (10-3). En double garçons, Ouslati et son compatriote Chedly Karim se sont adjugé la médaille d'or après leur succès face à la paire algérienne composée de Soltani Ibrahim et Benhabiles Rayan (6-4, 6-2) qui s'est contentée de la médaille d'argent. Chez la gent féminine, la Tunisienne Jeribi Ghaida a remporté la médaille d'or du tableau simple suite à sa victoire finale contre l'Algérienne Bouchra Mebarki (6-3, 7-6). La médaille de bronze a été remportée par la Tunisienne Racil Ranim qui a battu la Marocaine Ammor Malak (6-2, 6-4). Le tableau double filles est revenu au duo tunisien composé de Jeribi Ghaida et de Jendoubi Rahma, vainqueur de la Tunisienne Racil Ranim et de la Marocaine Al Aouni Aya (6-4, 6-0). «C'est une bonne performance pour nous car nous avons remporté les deux tableaux des filles et c'était attendu. Mais chez les garçons c'était un peu compliqué en présence de joueurs étrangers. Je félicite les garçons engagés car ils ont fait de leur mieux. Les joueurs qu'on a fait venir ici font partie des meilleurs Tunisiens de la catégorie», a indiqué l'entraîneur de l'équipe tunisienne, Nabil Salah. Il estime que ces résultats permettront à ses joueurs de préparer les prochains tournois de la meilleure des manières. «Ils avaient participé à plusieurs tournois ITF-CAT et vont enchaîner d'ici deux à trois semaines avec d'autres en se déplaçant en Egypte pour prendre part à de nouveaux tournois de la catégorie. Ces échéances vont compter beaucoup pour nous surtout pour la préparation du championnat d'Afrique des jeunes prévu à Pretoria (Afrique du Sud) fin mars», a ajouté la même source. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bessaad s'est dit «satisfait» de la prestation des Algériens: «Je suis satisfait de ce que mes jeunes ont montré depuis l'entame de la compétition car c'est la première fois depuis des années qu'on arrive aux derniers tours. Pour moi, Mebarki a réalisé un excellent parcours en s'adjugeant la médaille d'argent.» Selon la même source, organiser un tel évènement en Algérie permettra aux joueurs et joueuses algériens de bien préparer les prochaines échéances internationales. «Cette compétition nous a permis de visionner le niveau technique de nos jeunes dans la catégorie des U14 ans garçons et filles. C'était aussi une occasion pour nos jeunes joueurs et joueuses de préparer les compétitions à venir, notamment le championnat d'Afrique des jeunes, prévu à Pretoria», a conclu Bessaad. Cette compétition a enregistré la participation de 32 athlètes (16 garçons et 16 filles). L'Algérie était la plus représentée avec 17 athlètes (sept garçons et 10 filles), suivie de la Tunisie avec six athlètes (trois garçons et trois filles), le Maroc (trois garçons et trois filles) et la Libye avec trois garçons. Le tournoi, qui devait regrouper cinq pays, s'est déroulé finalement en présence de quatre nations après le retrait de l'Egypte. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Libye.