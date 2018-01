REAL MADRID Ronaldo voudrait aller à Manchester Utd!

La star portugaise en compagnie des deux présidents

Le Real Madrid est en grande difficulté cette année et Cristiano Ronaldo aussi par la même occasion. Le journal As a balancé une bombe hier matin: CR7 voudrait retourner à Manchester United.

Le Real Madrid a encore perdu des points ce week-end. En effet, la bande à Zinedine Zidane s'est inclinée sur le score d'un but à zéro contre Villarreal.

Par conséquent, la Casa Blanca compte désormais 19 points de retard sur le leader, le FC Barcelone, qui s'est imposé à Anoeta contre la Real Sociedad (4-2), un vrai gouffre donc. Lors de la rencontre des Merengues, Cristiano Ronaldo, l'habituel sauveur, a tiré 11 fois au but sans trouver la faille. Une disette qui en dit long. Avant-hier, la Cadena Ser, radio espagnole, évoquait le transfert de Neymar au Real Madrid. Florentino Perez, le président de la formation madrilène, bien conscient que son joyau décline, serait même prêt à le mettre dans la balance, en plus d'une somme d'argent, pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Neymar.

Une attitude qui encouragerait donc CR7 à se faire à l'idée que son idylle avec le club qui l'emploie depuis maintenant 8 ans (presque 9) va se terminer. C'est en tout cas ce qu'a avancé hier matin le journal pro-Real Madrid As.

Le quotidien espagnol a expliqué que le quintuple Ballon d'or aurait même déjà exprimé auprès de certains de ses coéquipiers sa volonté de quitter la Casa Blanca et de retrouver Manchester United, qu'il a connu entre 2003 et 2009, tunique avec laquelle il a remporté son premier Ballon d'or en 2008. «Si possible, je voudrais beaucoup prendre ma retraite à Madrid. Mais ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas le patron du club», avait-il déclaré pour la remise de son dernier Ballon d'or, comme un appel pour que Florentino Perez améliore son contrat. Mais la discussion avec le boss des Merengues n'est pas arrivée et CR7 s'impatiente.

Pis encore, cet été, il a vu la rumeur de l'arrivée de Mbappé et maintenant celle de Neymar.

Payé 21 millions d'euros par an, il se classe aujourd'hui derrière Messi (50 millions d'euros/an, plus selon les dernières révélations de Mediapart) et derrière Neymar (36 millions d'euros/an).

Ce serait pour toutes ces raisons que le champion d'Europe en titre avec le Portugal (2016) aurait pris la décision de quitter Madrid pour retrouver les Red Devils. Ça va tanguer fort au Real Madrid dans les mois à venir.