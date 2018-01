COUPE D'ALGÉRIE - 16ES DE FINALE:USM ALGER-CS CONSTANTINE (AUJOURD'HUI À 16H À BOLOGHINE) Soustara veut se venger des Sanafir

Par Saïd MEKKI -

Derfalou face à la défense constantinoise

les Rouge et Noir n'ont pas droit à l'erreur à domicile dans cette prestigieuse compétition où ils sont connus pour être des «spécialistes».

Les 16es de finale de la coupe d'Algérie prendront fin aujourd'hui avec le choc devant opposer l'USM Alger au leader du championnat, le CS Constantine au stade Omar-Hamadi à partir de 16h.

Pour les Rouge et Noir, il s'agit non seulement de se qualifier en huitièmes de finale de cette prestigieuse compétition, mais également prendre leur revanche sur ce même adversaire qui les a battus en championnat le 11 novembre dernier (1-2).

Défaite qui a engendré une

«crise» au sein de l'équipe et qui, surtout, a coûté la place à l'ancien entraîneur, le Belge Paul Put. De plus, les joueurs du coach Hamdi restent sur un semi-échec sur cette même pelouse du stade Omar-Hamadi de Bologhine face au Paradou AC (0-0) en match comptant pour la 16es journée du championnat par le Paradou AC (0-0).

En d'autres termes, les Rouge et Noir n'ont pas droit à l'erreur à domicile dans cette prestigieuse compétition où ils sont connus pour en être des «spécialistes». Seulement, le coach Hamdi ne pourrait compter sur les services de plusieurs joueurs pour diverses raisons.

En effet, Zemmamouche et Meftah sont suspendus, Benyahia reste sur un mauvais souvenir d'un accident de la circulation en fin de semaine dernière et qui, d'ailleurs est bien incertain. Il est vrai que le coach des Rouge et Noir possède un effectif riche, mais il n'est vraiment pas facile de faire remplacer des «titulaires» car il y a toujours risque de manque de complémentarité avec des joueurs n'ayant pas l'habitude de jouer ensemble. Du côté du coach de l'USMA, Hamdi, il a indiqué d'abord qu'il a «visionné le match de championnat perdu contre le CSC à Bologhine pour tirer les enseignements» avant d'ajouter qu'«il faut savoir que ce match de coupe sera complètement différent, car n'ayant rien à voir avec celui de championnat et tout le monde sait que l'épreuve populaire réserve de grosses surprises. Nous avons très bien préparé ce match et les joueurs sont hyper-motivés. Très franchement, nous avons très envie de faire plaisir à nos supporters, surtout que nous jouerons à domicile et nous n'avons, donc pas le droit de laisser passer la qualification», a conclu le coach des Rouge et Noir. Du côté de l'adversaire, à savoir le CS Constantine, actuel leader du championnat, en dehors de Bezzaz qui soigne une blessure, tous les autres joueurs, y compris la nouvelle recrue, Gaâga, sont prêts pour ce match. Ne reste que le choix des éléments que le coach Amrani voudrait bien voir face à cette redoutable équipe de l'USMA pour une autre victoire de suite sur cette pelouse du stade Omar-Hamadi de Bologhine. Sur le plan moral, Amrani enregistre une bonne ambiance dans son groupe qui reste sur un probant match nul arraché dans la capitale Alger face au NA Hussein Dey lors de la première journée de la phase retour décisive du championnat. Amrani estime que «les chances des deux équipes sont égales dans ce match de coupe d'Algérie. En tous les cas, dit-il, et bien que la rencontre ne sera pas facile pour les deux équipes, pour notre part, nous allons jouer nos chances à fond. Il y a bien une différence entre un match de coupe et un match de championnat et c'est la raison pour laquelle nous avons bien préparé les joueurs lors des entraînements sur tous les points. Et le seul cas que je redoute est l'arbitrage que j'espère sera bon», a conclu l'entraîneur des Sanafir, Abdelkader Amrani.