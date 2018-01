CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Le GSP et le NR Bordj Bou Arréridj engagées

Le nombre des participants au 36e Championnat arabe des clubs de volley-ball (messieurs), prévu du 14 au 26 février 2018 à Tunis, a atteint les 18 équipes dont deux algériennes, annonce la Fédération tunisienne de volley-ball, sur sa page officielle facebook. Les équipes ayant confirmé leur participation sont: l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel (Tunisie), le GS Pétroliers et le NR Bordj Bou Arrèridj (Algérie), Al-Ahly Al-Bahreini (tenant du titre/Bahrein), Sidpol et Speedball Chekka (Liban), El-Ittihad et Al-Hilal (Arabie saoudite), Seep et Essalem (Oman), Bachmarka et Police (Irak), Souihli et Ahly Benghazi (Libye), FAR (Maroc), Al-Rayane et Al Arabi (Qatar). Le tirage au sort de la compétition aura lieu le 21 janvier au siège de l'Union arabe de la discipline à Manama, Bahreïn. Selon le secrétaire général de l'Union arabe, les équipes seront réparties en quatre groupes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.