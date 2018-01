CLAUDE PUEL, COACH DE LEICESTER CITY "Mahrez pourrait valoir 100 millions de livres cet été"

L'entraîneur du FC Leicester, Claude Puel, a estimé avant-hier que l'international algérien Ryad Mahrez, pourrait valoir 100 millions de livres cet été, à l'image des derniers transferts en Premier League qui ont franchi la barre des 100 millions de livres au cours des 18 derniers mois. «C'est de la spéculation et nous ne pouvons pas répondre à toute la spéculation avec des informations. Peut-être, en été, il coûtera encore plus de 100 millions de livres sterling», a déclaré Puel lors d'une conférence de presse. «C'est toujours la même chose à propos de Riyad, ce ne sont que des rumeurs, du bruit autour de lui et d'autres joueurs», a-t-il ajouté.

Mahrez a demandé à quitter Leicester l'été dernier, mais seul le club italien Roma avait fait des offres fermes, avec une dernière de 32 millions de livres fermement rejetée par les anciens champions de Premier League.

En cette période de mercato hivernal, plusieurs clubs dont Arsenal, Chelsea, Barcelone et Roma ont montré leur intérêt pour l'Algérien de 26 ans. La Premier League a vu un certain nombre de transferts de haut niveau approcher et même franchir la barre des 100 millions de livres au cours des 18 derniers mois, avec notamment le Néerlandais Virgil van Dyke à Liverpool 84 millions d'euros et le Brésilien Philippe Coutinho à 160 millions d'euros.