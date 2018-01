COUPE D'ALGÉRIE- 16ES DE FINALE Bourdim envoie la JS Saoura en 8es

La JS Saoura s'est qualifiée avant-hier pour les 8es de finale la coupe d'Algérie en battant à domicile l'ES Sétif, finaliste malheureux de la précédente édition sur le score de 1 à 0, mi-temps (0-0). L'unique but de la partie a été inscrit par Abderrahmane Bourdim sur penalty à la 90e minute de jeu. Avant la réalisation des locaux, les Sétifiens ont raté une multitude d'occasions mais sans pour autant tromper la vigilance de la défense de la JSS. L'Entente a dû terminer la partie en infériorité numérique suite à l'expulsion du défenseur Miloud Rebiai à la 73e minute de jeu. L'ESS est devenu le cinquième club de la Ligue 1 à quitter l'épreuve populaire, après le NA Husseïn- Dey, en 32es de finale, l'USM El Harrach, l'Olympique Médéa et le Paradou AC sortis en 16es.