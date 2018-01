INFRASTRUCTURES Le stade de Douéra prend forme

Alors qu'on attend toujours la livraison des stades de Baraki, Oran et Tizi Ouzou qui en sont aux finitions, le second stade en construction à Alger du côté de Douera commence finalement à prendre forme. Le stade de Douera, lancé en même temps que les trois autres est celui qui a connu le plus de retard. Débutés en 2009, les travaux ont été interrompus entre 2012 et 2016 pour un problème d'assiette mais depuis un an et demi, l'entreprise chinoise Zcigc a repris les travaux qui en étaient même pas aux fondations. Aujourd'hui, les tribunes basses de ce stade de 40 000 places sont désormais visibles, tout comme les piliers portant les tribunes hautes. Pour ce qui est des trois autres stades: stade de Baraki (40 000 places): la toiture est terminée depuis 8 mois. stade d'Oran (40 000 places): prévu pour les JM2021, le stade est terminé à l'exception de la pose de la pelouse, on parle d'une inauguration le 5 juillet 2018... Stade de Tizi Ouzou (50 000 places): la toiture est posée à 75%.